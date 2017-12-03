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    Наша продукция из полиуретана

    Услуги по обработе полиуретаном
    О нашей компании

    ООО «Завод Полимерных Изделий» ООО (ЗПИ) специализируемся на изготовлении и продаже, уплотнений из полимеров, заготовок из полиуретана, полимерных покрытий в России. Производство специализируется на выпуске полиуретановых изделий сложной формы с повышенными эксплуатационными характеристиками. Полиуретановые эластомеры с успехом заменяют резину в силу превосходства по прочности, эластичности и износостойкости твердость полиуретана может быть различной (от 50 до 98, по Шору А и от 31 до 75 по Шору D ).

    Полиуретановые эластомеры превосходят различные металлы по стойкости к истиранию, абразивному износу и ударным нагрузкам в несколько раз. Диапазон рабочих температур лежит в пределах от -60 до +120ºС, эластичность и все физико — механические свойства при этом практически не меняются.

    Возможно изготовление любого изделия по чертежу заказчика.

    На сайте представлен каталог промышленных материалов, в котором вы можете ознакомится с изготовляемой продукцией.

    Наши преимущества
    Лучший сервис
    Индивидуальный подход
    Гарантия качества
    Широкий ассортимент
    Имеем собственное производство
    Работаем без посредников
    Используем сырьё только проверенных производителей
    Предлагаем минимальный срок поставки от 2 дней
    Доставка

    Поставки продукции компании ООО «Завод Полимерных Изделий» ООО (ЗПИ) распространяется на всю территорию Российской Федерации.

    Способы доставки
    Контакты
    8(343) 300-92-91
    66@sku-pfl.ru
    info@sku-pfl.ru
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