Наша продукция из полиуретана
Ролики и валы из полиуретана применяются в качестве: роликов досылочных, транспортерных, раскатывающих (Р=750 МПа) в прокатном производстве (прокат цветных металлов, где недопустима деформация изделий).полиуретана и других эластомеров практически для всех отраслей промышленности.
Полиуретан листовой, толщиной от 3 мм до 200 мм максимальными размерами 1500х3000 и мм можно купить у нас по выгодным ценам. Мы выпускаем полиуретановые листы, плиты и пластины из таких Эластомеров как: СКУ-7Л, СКУ-ПФЛ-100, Вибратан (Vibrathane), Адипрен (Adiprene).эластомеров практически для всех отраслей промышленности.
ООО «Завод Полимерных Изделий» ООО (ЗПИ) специализируемся на изготовлении и продаже, уплотнений из полимеров, заготовок из полиуретана, полимерных покрытий в России. Производство специализируется на выпуске полиуретановых изделий сложной формы с повышенными эксплуатационными характеристиками. Полиуретановые эластомеры с успехом заменяют резину в силу превосходства по прочности, эластичности и износостойкости твердость полиуретана может быть различной (от 50 до 98, по Шору А и от 31 до 75 по Шору D ).
Полиуретановые эластомеры превосходят различные металлы по стойкости к истиранию, абразивному износу и ударным нагрузкам в несколько раз. Диапазон рабочих температур лежит в пределах от -60 до +120ºС, эластичность и все физико — механические свойства при этом практически не меняются.
Возможно изготовление любого изделия по чертежу заказчика.
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