О нашей компании

ООО «Завод Полимерных Изделий» ООО (ЗПИ) специализируемся на изготовлении и продаже, уплотнений из полимеров, заготовок из полиуретана, полимерных покрытий в России. Производство специализируется на выпуске полиуретановых изделий сложной формы с повышенными эксплуатационными характеристиками. Полиуретановые эластомеры с успехом заменяют резину в силу превосходства по прочности, эластичности и износостойкости твердость полиуретана может быть различной (от 50 до 98, по Шору А и от 31 до 75 по Шору D ).

Полиуретановые эластомеры превосходят различные металлы по стойкости к истиранию, абразивному износу и ударным нагрузкам в несколько раз. Диапазон рабочих температур лежит в пределах от -60 до +120ºС, эластичность и все физико — механические свойства при этом практически не меняются.

Возможно изготовление любого изделия по чертежу заказчика.

На сайте представлен каталог промышленных материалов, в котором вы можете ознакомится с изготовляемой продукцией.